"Спутник Лайт" зарегистрировали в Киргизии

Ранее там одобрили и "Спутник V"

Российский фонд прямых инвестиций сообщил в пятницу о регистрации в Киргизии однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт".

"В феврале текущего года Минздрав Киргизии также зарегистрировал двухкомпонентную вакцину "Спутник V", - напомнили в РФПИ (цитата по ТАСС).

Там добавили, что одобрен препарат был в рамках ускоренной процедуры.

"Спутник Лайт" - первый компонент "Спутника V". В ближайшее время эта вакцина должна появиться в Москве. Ей будут прививать в том числе иностранных граждан.

Всего в стране зарегистрированы уже четыре препарата для профилактики COVID-19 - все они доказали свою надежность и безопасность. Массовая вакцинация в России продолжается с 18 января.

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