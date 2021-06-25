Александр Мажуга: РХТУ и Центр им. Гамалеи будут вместе решать вопросы лекарственной безопасности

Университет и Центр эпидемиологии заключили договор

Ректор Российского химико-технологического университета имени Менделеева Александр Мажуга прокомментировал подписание договора о стратегическом сотрудничестве между РХТУ и Центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

"Договор, который мы заключили сегодня, станет важным этапом в работе по обеспечению лекарственной безопасности России, сокращению ее зависимости от иностранных фармсубстанций. Для этого мы должны использовать все производственные мощности, включая лаборатории, которыми располагают российские вузы", - сообщил Мажуга.

Ректор РХТУ добавил, что фармацевтика вошла в число приоритетных направлений работы государства. В подтверждение он привел обсуждение этой темы на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Он напомнил, что по планам к 2024 год в России планируется обеспечить 65% производства по полному циклу стратегически важных лекарственных препаратов, а к 2030 году планируется достигнуть уровня в 80%.

"Мы отразили удар коронавируса. Разработка вакцины – настоящая победа. Однако, чтобы быть готовым к новым вызовам, необходимо наращивать научный потенциал, нужны молодые, энергичные профессионалы. Внушает надежду то, что у нас есть такие специалисты", - отметил директор Центра Александр Гинцбург.

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