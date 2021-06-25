Евросоюз продлевает экономические санкции против России

Ограничения действуют седьмой год подряд

Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил в Twitter о решении лидеров Евросовета в очередной раз продлить антироссийские экономические санкции.

"Мы продлили наши экономические санкции против России: Москва должна выполнить свою часть минских соглашений", - сказано в посте политика.

При этом он добавил, что Брюссель рассматривает и продолжит рассматривать форматы для диалога с Москвой.

Санкции ЕС, о которых идет речь, были введены в июле 2014 года. В 2015-м их отмену увязали с "полным выполнением минских соглашений". С тех пор ограничительные меры продлеваются шесть лет подряд каждые полгода.

Направлены эти ограничения против финансового, оборонного и энергетического секторов России. Для ряда компаний и банков ограничен доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС, запрещены импорт и экспорт товаров двойного назначения, оружия.

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