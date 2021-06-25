Захарова назвала Эстонию "прокси-шлюзом" для влияния США на Украине

Дипломат объяснила, почему была выбрана именно эта страна

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова объяснила, почему Соединенные Штаты выбрали именно Эстонию, чтобы заключить совместный меморандум о развитии ряда сфер на Украине - в частности, кибербезопасности и торговли.

"Во-первых, Латвия занята заботой о Белоруссии. Во-вторых, видимо, нашим прибалтийским соседям приятно быть таким прокси-шлюзом для американского влияния на Украине", - написала спикер внешнеполитического ведомства в Telegram.

Целый ряд эстонских организаций, отметила дипломат далее, запустят для Украины несколько проектов, а половину их стоимости оплатят эстонские налогоплательщики.

При этом Захарова указала на тот факт, что в эстонском медиапространстве подписание меморандума особо не афишируется.

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