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Захарова назвала Эстонию "прокси-шлюзом" для влияния США на Украине

17:18
  • пятница
  • 25 июня 2021

Дипломат объяснила, почему была выбрана именно эта страна

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова объяснила, почему Соединенные Штаты выбрали именно Эстонию, чтобы заключить совместный меморандум о развитии ряда сфер на Украине - в частности, кибербезопасности и торговли.
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"Во-первых, Латвия занята заботой о Белоруссии. Во-вторых, видимо, нашим прибалтийским соседям приятно быть таким прокси-шлюзом для американского влияния на Украине", - написала спикер внешнеполитического ведомства в Telegram.

Целый ряд эстонских организаций, отметила дипломат далее, запустят для Украины несколько проектов, а половину их стоимости оплатят эстонские налогоплательщики.

При этом Захарова указала на тот факт, что в эстонском медиапространстве подписание меморандума особо не афишируется.

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