Ксения Бородина подала на развод

Телеведущая больше не живет с бизнесменом Курбаном Омаровым

Телеведущая и блогер Ксения Бородина решила развестись с мужем, бизнесменом Курбаном Омаровым.

Как сообщает издание Super.ru, документы на расторжение брака подала Бородина. "Super связался с телеведущей, которая во время телефонного разговора подтвердила информацию о разводе", - утверждают журналисты.

По неофициальным данным, супруги больше не живут вместе.

Слухи о расставании пары ходили несколько недель. Фанаты телеведущей обратили внимание, что супруги проводят время раздельно и не публикуют совместные фото.

Ксения и Курбан расписались в 2015 году. Вскоре у них родилась общая дочь Теона, девочке пять лет.

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