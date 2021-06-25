Более 2500 жителей трех районов ВАО высказались по поводу ремонта детских площадок

Люди просят заменить устаревшие игровые конструкции и озеленить прилегающие территории

Главный врач детской городской поликлиники № 7, муниципальный депутат Елена Кац сообщила о прошедшем в столичных районах Вешняки, Ивановское и Новогиреево опросе на тему благоустройства и ремонта детских площадок во дворах, своим мнением поделились 2538 жителей.

"В большинстве случаев люди просят заменить изношенные покрытия, устаревшие игровые конструкции и малые формы, дополнительно озеленить прилегающие территории. В идеале хотелось бы видеть большие тематические площадки, такие как в Сиреневом саду, где дети могут ухаживать за огородными растениями", - отметила парламентарий.

По ее словам, в этих районах можно реализовать множество интересных проектов, но нужна именно народная программа благоустройства и ремонта - с опорой на пожелания людей.

Как добавила Кац, в настоящее время завершается обработка анкет - конкретные проекты будут создаваться на основе полученных результатов.

Ранее доктор Елена Кац выдвинула предложение о разработке единой концепции открытого пространства пришкольных территорий.

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