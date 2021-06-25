Дважды переболевшая ковидом певица Слава пожаловалась на проблемы с памятью

Артистка не смогла выучить текст новой песни

Певица Слава рассказала, что испытывает проблемы с памятью после перенесенной болезни. Артистка показала видео, на котором она поет новую песню, читая текст с листка.

"Памяти нет! Два раза переболела ковидом! Поэтому новую песню "Без тебя меня нет" пою по листку. Спасибо за понимание и поддержку! Надеюсь, скоро восстановлюсь", - сообщила певица в инстаграме.

Фанаты выразили слова поддержки в адрес артистки:

- Настенька, восстанавливаетесь... Вы очень хороший человек! - Ну и пусть по бумажке, не под фанеру же. Вам здоровья! - Зато вживую. - Главное, поете вживую. Благодарим за правду.

Ранее сообщалось, что мама певицы Славы умерла от коронавируса. "Я сейчас вообще ничего не могу. Только рыдать круглосуточно. Работа только спасает", – признавалась она подписчикам.

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