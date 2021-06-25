Дважды переболевшая ковидом певица Слава пожаловалась на проблемы с памятью

Артистка не смогла выучить текст новой песни
Певица Слава рассказала, что испытывает проблемы с памятью после перенесенной болезни. Артистка показала видео, на котором она поет новую песню, читая текст с листка.
"Памяти нет! Два раза переболела ковидом! Поэтому новую песню "Без тебя меня нет" пою по листку. Спасибо за понимание и поддержку! Надеюсь, скоро восстановлюсь", - сообщила певица в инстаграме.
Фанаты выразили слова поддержки в адрес артистки:
- Настенька, восстанавливаетесь... Вы очень хороший человек!
- Ну и пусть по бумажке, не под фанеру же. Вам здоровья!
- Зато вживую.
- Главное, поете вживую. Благодарим за правду.
Ранее сообщалось, что мама певицы Славы умерла от коронавируса. "Я сейчас вообще ничего не могу. Только рыдать круглосуточно. Работа только спасает", – признавалась она подписчикам.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram