В генштабе Британии заявили о риске полномасштабной войны с Россией

Инцидент в Черном море признали "необоснованной эскалацией"

Начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер заявил, что к полномасштабной войне с Россией может привести возможный просчет в игре в "кошки - мышки".

"То, из-за чего я не сплю по ночам, - это (возможный) просчет, к которому приводит необоснованная эскалация. Ситуация, которую мы наблюдали в Черном море в среду, - это один из тех случаев, которые могут его (просчет) породить", - цитирует Картера газета Telegraph.

23 июня эсминец Defender ВМС Великобритании углубился на три километра в территориальные воды России. Корабль не реагировал на предупреждения российских пограничников и сменил курс лишь после предупредительного залпа и сброшенных по курсу с Су-24М четырех бомб.

В Минобороны России инцидент назвали провокацией и "эпическим фиаско", которое надолго останется "ароматным пятном на репутации королевских военно-морских сил".

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