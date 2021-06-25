В США назвали саммит в Женеве "очень продуктивным"

Вашингтон готов сотрудничать с Москвой по многим темам

Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по политическим делам Виктория Нуланд оценила итоги встречи в Женеве президента России Владимира Путина и главы Белого дома Джо Байдена.

"Хорошая новость заключается в том, что саммит был очень продуктивным", - отметила Нуланд (цитата по ТАСС).

Она также уточнила, что американская сторона озвучила российской "ряд сфер, в которых мы можем сотрудничать". Это в том числе стратегическая стабильность, кибербезопасность и гуманитарная помощь Сирии.

Ранее по итогам встречи с Байденом в Женеве Путин охарактеризовал обстановку саммита как доброжелательную. По ключевым вопросам, заметил российский лидер, они с американским коллегой друг друга поняли.

После этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что в рамках принятых на саммите решений Вашингтон и Москва в скором времени начнут диалог по стратегической стабильности.

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