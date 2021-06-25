Разворотнева поддержала московские экопроекты по раздельному сбору отходов

Они показывают цивилизованный пример передачи вторсырья от населения переработчикам

Практику частных пунктов сбора вторсырья и просветительские экопроекты следует поощрять и развивать, считает член Общественной палаты, правозащитница Светлана Разворотнева.

По ее словам, независимые экопроекты показывают цивилизованный пример передачи вторсырья от населения переработчикам.

"Московские экоцентры, например, "Экосборка", "Собиратор" и новый "Немузей мусора" осуществляют сейчас чрезвычайно важную миссию вовлечения жителей в раздельный сбор. Люди все более ответственно относятся к экологии, а значит, им необходима помощь в расширении знаний о сортировке отходов и, конечно, точки приема вторсырья. Я считаю, они должны быть в каждом районе столицы", - подчеркнула правозащитница.

Она добавила, что ускорять реализацию проекта по раздельному сбору отходов нужно всеми доступными средствами - количество мусора в стране растет.

Как отметила Разворотнева, для людей подход экоцентров к раздельному сбору более комфортен. Он дает понимание, что отходы это прежде всего вторсырье.

Общественница посетила базу нового экопроекта на Варшавском шоссе "Немузей мусора". Он будет заниматься не только сбором вторсырья, но и экологическим просвещением. В штабе проекта, представляющим из себя интерактивное пространство, можно ознакомиться с новыми технологиями экологичного образа жизни, осмотреть экспозицию, принять участие в круглых столах и семинарах.

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