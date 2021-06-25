ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мосгорздрав уточнил, каких работников необходимо перевести на удаленку

19:15
  • пятница
  • 25 июня 2021

В перечне - беременные и больные сахарным диабетом

Департамент здравоохранения Москвы уточнил перечень тех, кого с 28 июня необходимо перевести на удаленный режим работы.

"Беременность, роды и послеродовой период, болезни эндокринной системы (сахарный диабет, ожирение при ИМТ выше 40 кг/м2) ... болезни системы кровообращения, новообразования (злокачественные новообразования любой локализации)", - говорится в сообщении Мосгорздрава.

В этот список также входят отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм, болезни мочеполовой системы и органов дыхания, костной-мышечной системы, соединительной ткани, а также наличие трансплантированных органов и тканей.

Ранее власти потребовали от московских работодателей перевести на дистанционный режим работы минимум 30% сотрудников, за исключением вакцинировавшихся. Также на удаленку должны перевести работников старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниям, отмечается в указе.

Ситуация с коронавирусной инфекцией осложнилась в Москве в июне. По данным оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19, в текущую пятницу более 7,9 тысячи случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Москве за сутки, умерли 98 пациентов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Девушка за ноутбуком
Девушка за ноутбуком
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.