Мосгорздрав уточнил, каких работников необходимо перевести на удаленку

В перечне - беременные и больные сахарным диабетом

Департамент здравоохранения Москвы уточнил перечень тех, кого с 28 июня необходимо перевести на удаленный режим работы.

"Беременность, роды и послеродовой период, болезни эндокринной системы (сахарный диабет, ожирение при ИМТ выше 40 кг/м2) ... болезни системы кровообращения, новообразования (злокачественные новообразования любой локализации)", - говорится в сообщении Мосгорздрава.

В этот список также входят отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм, болезни мочеполовой системы и органов дыхания, костной-мышечной системы, соединительной ткани, а также наличие трансплантированных органов и тканей.

Ранее власти потребовали от московских работодателей перевести на дистанционный режим работы минимум 30% сотрудников, за исключением вакцинировавшихся. Также на удаленку должны перевести работников старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниям, отмечается в указе.

Ситуация с коронавирусной инфекцией осложнилась в Москве в июне. По данным оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19, в текущую пятницу более 7,9 тысячи случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Москве за сутки, умерли 98 пациентов.

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