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Анастасия Ракова: в Москве 15% госпитализированных с COVID-19 находятся в реанимации

19:14
  • пятница
  • 25 июня 2021

Власти намерены привить еще примерно 2 миллиона горожан к 15 июля

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила в интервью Первому каналу, что сегодня в столице в реанимации находятся 15% госпитализированных с коронавирусом людей.
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"Увеличивается количество людей, которые госпитализируются, и по этому показателю мы перешли Рубикон. Увеличивается количество пациентов, которые находятся в больнице в реанимации - их сейчас от общего объема уже около 15%", - отметила заммэра.

По ее словам, все столичные работники старше 65 лет и имеющие хронические заболевания в обязательном порядке подлежат переводу на удаленку - не касается это только тех, кто уже прошел полный курс вакцинации.

Также Ракова рассказала, что московские власти намерены провести вакцинацию еще двух миллионов человек к 15 июля, чтобы 60% горожан были привиты хотя бы первым компонентом.

"Если продолжатся такие же темпы вакцинации и продолжится такая же активная обращаемость, то мы достигнем и выйдем на заданный график вакцинации - где-то 60% первым компонентом к 15 июля, и уже вторым компонентом к 15 августа", - уточнила заммэра.

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