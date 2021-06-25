Ракова: введение QR-кодов для общественного транспорта и фитнес-клубов в Москве пока не рассматривается

Решения будут приниматься в зависимости от развития ситуации с COVID-19

Как сообщила в эфире Первого канала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, городские власти пока не рассматривается вопрос введения QR-кодов для прохода в общественный транспорт и фитнес-клубы.

"На сегодняшний день введение QR-кодов для общественного транспорта, фитнес-клубов и парикмахерских пока не рассматривается. Но, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, будем принимать адекватные ей решения", - отметила заммэра.

По ее словам, рестораны, кафе и концертные площадки - самые рискованные места с точки зрения распространения вируса, если брать во внимание плотность социальных контактов.

Ракова добавила, что QR-код в Москве можно будет получить и после вакцинации препаратом "Спутник лайт" - это однокомпонентная вакцина, подразумевающая только один укол.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что все заведения общественного питания столицы с 28 июня переходят на режим ковид-фри - доступ к ним будут иметь только вакцинированные, переболевшие или сдавшие накануне отрицательный тест. Подтверждать статус следует с помощью QR-кода.

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