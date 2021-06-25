ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ракова: введение QR-кодов для общественного транспорта и фитнес-клубов в Москве пока не рассматривается

19:06
  • пятница
  • 25 июня 2021

Решения будут приниматься в зависимости от развития ситуации с COVID-19

Как сообщила в эфире Первого канала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, городские власти пока не рассматривается вопрос введения QR-кодов для прохода в общественный транспорт и фитнес-клубы.
"Не больно и даже интересно": как москвичи прививаются от коронавируса

"На сегодняшний день введение QR-кодов для общественного транспорта, фитнес-клубов и парикмахерских пока не рассматривается. Но, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, будем принимать адекватные ей решения", - отметила заммэра.

По ее словам, рестораны, кафе и концертные площадки - самые рискованные места с точки зрения распространения вируса, если брать во внимание плотность социальных контактов.

Ракова добавила, что QR-код в Москве можно будет получить и после вакцинации препаратом "Спутник лайт" - это однокомпонентная вакцина, подразумевающая только один укол. 

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что все заведения общественного питания столицы с 28 июня переходят на режим ковид-фри - доступ к ним будут иметь только вакцинированные, переболевшие или сдавшие накануне отрицательный тест. Подтверждать статус следует с помощью QR-кода.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Люди в медицинских масках в метро
Люди в медицинских масках в метро
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.