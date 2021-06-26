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За сутки в России выявлено более 21 тысячи заражённых коронавирусом

11:22
  • суббота
  • 26 июня 2021

Регионы вводят ограничения

За сутки в России зафиксировано 21 665 случаев заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 5 430 753 человека с COVID-19, умерло 132 683 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.  В Москве зарегистрировано 8 457 больных, всего в столице 1 332 214 инфицированных, скончались 21 972 пациента. 
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Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 24 декабря 2020 года – 29 935 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 19 июня 2021 года – 9 120 человек.

В России выявили первый случай заражения штаммом "дельта плюс". Учёные говорят, что он заразнее ранее обнаруженного индийского варианта и может преодолевать защиту, созданную антителами. Штамм выявили в Санкт-Петербурге, это был один больной. В связи с этим в Роспотребнадзоре попросили не делать поспешных выводов, так  как тест мог выдать ошибку.

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