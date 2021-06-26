В Москве за сутки более 4 тысяч человек вылечились от COVID-19

В городе снова отправляют на удалёнку 30% работников

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 4 260 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 1 139 840.

В Москве снова вводится дистанционный режим работы для 30% сотрудников предприятий. Соответствующий указ подписал 25 июня мэр Сергей Собянин. Под действие ограничений по работе в офисах не подпадают привившиеся от коронавируса сотрудники. Также на дистанционку переводятся все работники старше 65 лет и граждане с хроническими заболеваниями.

По данным на 26 июня, в России диагноз COVID-19 поставлен 5 430 753 пациентам, умерли с начала пандемии 132 683 человека. В Москве больных зарегистрировано 1 332 214, в мире более 180 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более 3,9 миллиона человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram