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В Москве за сутки более 4 тысяч человек вылечились от COVID-19

11:44
  • суббота
  • 26 июня 2021

В городе снова отправляют на удалёнку 30% работников

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 4 260 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 1 139 840.
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В Москве снова вводится дистанционный режим работы для 30% сотрудников предприятий. Соответствующий указ подписал 25 июня мэр Сергей Собянин. Под действие ограничений по работе в офисах не подпадают привившиеся от коронавируса сотрудники. Также на дистанционку переводятся все работники старше 65 лет и граждане с хроническими заболеваниями.

По данным на 26 июня, в России диагноз COVID-19 поставлен 5 430 753 пациентам, умерли с начала пандемии 132 683 человека. В Москве больных зарегистрировано 1 332 214, в мире более 180 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более 3,9 миллиона человек.

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