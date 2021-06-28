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Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 181 миллион

08:36
  • понедельник
  • 28 июня 2021

Израиль вернулся к жёстким ограничениям

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 181 миллион, скончались от болезни более 3,9 миллиона человек. Прирост заболевших за неделю составил более трёх миллионов.
В мире появился еще один опасный штамм коронавируса

По данным американского Университета Джона Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 33,6 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 603 тысяч.

На втором месте – Индия, там заразившихся 30,2 миллиона, третью строчку занимает Бразилия – 18,4 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Франция, в ней выявлено более 5,8 миллиона человек с коронавирусом. Замыкает пятёрку Турция с 5,4 миллиона больных.

В Израиле снова вводятся жёсткие ограничения из-за роста числа заболевших. Гражданам предписано носить защитные маски в помещениях.  Предписание властей не распространяется на детей младше семи лет, занимающихся спортом лиц и тех, кому нельзя носить маски по медицинским показаниям.

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