Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 181 миллион

Израиль вернулся к жёстким ограничениям

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 181 миллион, скончались от болезни более 3,9 миллиона человек. Прирост заболевших за неделю составил более трёх миллионов.

По данным американского Университета Джона Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 33,6 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 603 тысяч.

На втором месте – Индия, там заразившихся 30,2 миллиона, третью строчку занимает Бразилия – 18,4 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Франция, в ней выявлено более 5,8 миллиона человек с коронавирусом. Замыкает пятёрку Турция с 5,4 миллиона больных.

В Израиле снова вводятся жёсткие ограничения из-за роста числа заболевших. Гражданам предписано носить защитные маски в помещениях. Предписание властей не распространяется на детей младше семи лет, занимающихся спортом лиц и тех, кому нельзя носить маски по медицинским показаниям.

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