Посол Антонов рассказал о работе после возвращения в Вашингтон

Идет реализация договоренностей, достигнутых на саммите в Женеве

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов дал интервью после возвращения в Вашингтон, в котором рассказал, как продвигается его работа.

"Пять дней работы позволили мне встретиться с некоторыми представителями Государственного департамента, проведены уже встречи. Мы анализируем наши первые шаги, которые необходимо сделать для реализации договоренностей, пониманий, достигнутых в ходе российско-американского саммита", - сообщил дипломат каналу "Россия-24".

Новый раунд российско-американских консультаций по стратегической стабильности, добавил посол, запланирован на июль.

В марте этого года Антонов был вызван на родину для консультаций после обострения отношений с США. В апреле Москву покинул американский дипломат Джон Салливан.

Ситуация изменилась после переговоров в Женеве российского лидера Владимира Путина и президента США Джо Байдена, состоявшихся в середине июня. Лидеры договорились о возвращении послов двух стран в Москву и Вашингтон.

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