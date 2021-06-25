ВОЗ назвала самый заразный штамм коронавируса

Он был обнаружен в 85 странах
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил на брифинге в Женеве в пятницу, что вариант коронавируса "дельта" является самым заразным среди выявленных штаммов.
"Он был обнаружен в 85 странах и быстро распространяется среди непривитого населения", - цитирует главу ВОЗ РИА "Новости".
Гебрейесус добавил, что сейчас организация отмечает рост заражений COVID-19 по всему миру, за этим может последовать рост смертности.
Как уточнил специалист, больше госпитализаций - значит, дальнейшее напряжение для систем здравоохранения.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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