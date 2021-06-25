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ВОЗ назвала самый заразный штамм коронавируса

20:02
  • пятница
  • 25 июня 2021

Он был обнаружен в 85 странах

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил на брифинге в Женеве в пятницу, что вариант коронавируса "дельта" является самым заразным среди выявленных штаммов.
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"Он был обнаружен в 85 странах и быстро распространяется среди непривитого населения", - цитирует главу ВОЗ РИА "Новости".

Гебрейесус добавил, что сейчас организация отмечает рост заражений COVID-19 по всему миру, за этим может последовать рост смертности.

Как уточнил специалист, больше госпитализаций - значит, дальнейшее напряжение для систем здравоохранения.

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