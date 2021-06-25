Есть жертвы и раненые: в Германии неизвестный с ножом напал на людей

Нападавший нейтрализован

Как сообщает в пятницу вечером немецкая газета Bild, неизвестный с ножом напал на людей в центре города Вюрцбург.

СМИ пишут о троих погибших и шести раненых. Нападавший был ранен и нейтрализован.

Уточняется, что в центре города продолжается полицейская операция, местность оцеплена.

Официальных комментариев от властей пока не последовало. Детали случившегося уточняются. По предварительной информации, терактом это правоохранительные органы не считают.

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