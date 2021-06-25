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Поражено 75% легких: состояние певицы МакSим ухудшилось

20:29
  • пятница
  • 25 июня 2021

Врачи перевели артистку в группу "КТ-4"

Состояние певицы Марины Абросимовой, выступающей под псевдонимом МакSим, ухудшилось. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на представителей артистки.

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Журналистам издания удалось выяснить, что Абросимову перевели в группу "КТ-4". Врачи включают туда пациентов с наибольшей площадью поражения этого органа. Также известно, что у МакSим поражено 75% легких.

Коронавирус у певицы не подтвердился. Сразу несколько тестов показали отрицательный результат на COVID-19.

Ранее МакSим госпитализировали с пневмонией и поражением легких (40%). Врачи подключили ее к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

Видео: певица МакSим в программе "Мой герой"

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