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В Госдуме отреагировали на продление санкций ЕС против России

20:59
  • пятница
  • 25 июня 2021

Окно возможностей для возобновления партнерства все больше сужается

Председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал у себя в Telegram решение Евросоюза продлить экономические санкции против России - "пока не будут выполнены минские соглашения".
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"Семилетние попытки повлиять с помощью санкций на курс России принесли немалый ущерб экономике европейских стран, но не достигли своей цели даже на йоту. Об этом открыто говорят и в Германии, и во Франции, и в Австрии. Сколько еще ЕС будет идти на поводу дальнего Запада или его подвывал внутри Евросоюза?", - написал парламентарий.

Он добавил, что реакция может быть только одна - "продлили нам, продлим и мы". Вместе с тем депутат подчеркнул, что санкционная война все больше становится бессмысленным рудиментом. При подобном положении дел, заключил Слуцкий, окно возможностей для возобновления партнерства все больше сужается.

Ограничения ЕС направлены против финансового, оборонного и энергетического секторов России. Для ряда компаний и банков ограничен доступ к первичному и вторичному рынкам капитала Евросоюза, запрещены импорт и экспорт товаров двойного назначения, оружия.

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