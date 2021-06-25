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Вузам разрешили заселять в общежития только привитых студентов

21:22
  • пятница
  • 25 июня 2021

Соответствующим право учебные заведения наделило Минобрнауки

Как сообщили в пятницу в Минобрнауки, в условиях пандемии коронавирусной инфекции руководство высших учебных заведений имеет право по своему усмотрению принимать необходимые для организации безопасного образовательного процесса меры.
Минздрав призвал студентов вакцинироваться перед учебным годом

Это означает, уточнили в ведомстве, что вузы могут принять решение о заселении в общежития только привитых студентов.

"Вуз несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся при освоении образовательной программы, в том числе при проведении практической подготовки", - добавили в Минобрнауки (цитата по РИА "Новости").

Ранее Финансовый университет при правительстве России объявил, что доступ в общежития с 1 сентября получат только вакцинированные и те, кто переболел.

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