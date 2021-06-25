Вузам разрешили заселять в общежития только привитых студентов

Соответствующим право учебные заведения наделило Минобрнауки

Как сообщили в пятницу в Минобрнауки, в условиях пандемии коронавирусной инфекции руководство высших учебных заведений имеет право по своему усмотрению принимать необходимые для организации безопасного образовательного процесса меры.

Это означает, уточнили в ведомстве, что вузы могут принять решение о заселении в общежития только привитых студентов.

"Вуз несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся при освоении образовательной программы, в том числе при проведении практической подготовки", - добавили в Минобрнауки (цитата по РИА "Новости").

Ранее Финансовый университет при правительстве России объявил, что доступ в общежития с 1 сентября получат только вакцинированные и те, кто переболел.

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