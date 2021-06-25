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Альянс по вакцинам высказался о допуске "КовиВака" в COVAX

21:45
  • пятница
  • 25 июня 2021

Ранее разработчик подал заявку для участия

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Глобального альянса по вакцинам и иммунизации, в международный механизм COVAX может быть допущена разработанная в центре имени Чумакова вакцина от коронавируса "КовиВак", но при условии.
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"COVAX рассмотрит в целях пополнения портфеля заказов вопрос о приобретении вакцин любого производителя в мире, если они получили одобрение строгого регулятивного органа и/или прошли преквалификацию в ВОЗ", - сообщили в альянсе.

Ранее разработчик "КовиВака" подал заявку для участия препарата в международной программе COVAX.

Минздрав зарегистрировал разработку центра Чумакова 19 февраля. Это инактивированная цельновирионная вакцина - один из четырех отечественных препаратов для профилактики COVID-19.

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