Альянс по вакцинам высказался о допуске "КовиВака" в COVAX

Ранее разработчик подал заявку для участия

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Глобального альянса по вакцинам и иммунизации, в международный механизм COVAX может быть допущена разработанная в центре имени Чумакова вакцина от коронавируса "КовиВак", но при условии.

"COVAX рассмотрит в целях пополнения портфеля заказов вопрос о приобретении вакцин любого производителя в мире, если они получили одобрение строгого регулятивного органа и/или прошли преквалификацию в ВОЗ", - сообщили в альянсе.

Ранее разработчик "КовиВака" подал заявку для участия препарата в международной программе COVAX.

Минздрав зарегистрировал разработку центра Чумакова 19 февраля. Это инактивированная цельновирионная вакцина - один из четырех отечественных препаратов для профилактики COVID-19.

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