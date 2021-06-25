Альянс по вакцинам высказался о допуске "КовиВака" в COVAX

Ранее разработчик подал заявку для участия
Как сообщили ТАСС в пресс-службе Глобального альянса по вакцинам и иммунизации, в международный механизм COVAX может быть допущена разработанная в центре имени Чумакова вакцина от коронавируса "КовиВак", но при условии.
"COVAX рассмотрит в целях пополнения портфеля заказов вопрос о приобретении вакцин любого производителя в мире, если они получили одобрение строгого регулятивного органа и/или прошли преквалификацию в ВОЗ", - сообщили в альянсе.
Ранее разработчик "КовиВака" подал заявку для участия препарата в международной программе COVAX.
Минздрав зарегистрировал разработку центра Чумакова 19 февраля. Это инактивированная цельновирионная вакцина - один из четырех отечественных препаратов для профилактики COVID-19.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram