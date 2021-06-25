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Умерла народная артистка России Ольга Барнет

22:23
  • пятница
  • 25 июня 2021

Актрисе было 69 лет

Народная артистка России, актриса МХТ имени А. П. Чехова Ольга Барнет скончалась в пятницу. Ей было 69 лет.

"В Художественном театре горе. Сегодня, 25 июня, не стало народной артистки России Ольги Борисовны Барнет. 3 сентября ей могло бы исполниться 70 лет…" – говорится в сообщении на сайте театра.

Представители МХТ сообщили, что Барнет ушла из жизни после тяжелой продолжительной болезни. Согласно ее желанию, публичного прощания не будет.

Ольга Борисовна снималась в кино и играла в театре. В частности, зрители запомнили актрису по фильму Андрея Тарковского "Солярис". Она также сыграла десятки ролей во МХАТе, среди которых Ольга в "Трёх сёстрах" в постановке Олега Ефремова и Любинька в "Господах Головлёвых" Льва Додина.

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