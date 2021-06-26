ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России вводят новые правила для мигрантов

10:12
  • суббота
  • 26 июня 2021

Их попросят подписать важный документ

Новые правила для мигрантов вводятся в России. Всех, кто желает жить и работать в стране, обяжут подписывать "соглашение о лояльности" с правилами пребывания в России.
Путин продлил срок временного пребывания мигрантов в России

Проект закона разработали в МВД. В частности, он предусматривает обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию, сообщает ТАСС.

Но главное нововведение касается появления в России института "соглашения о лояльности". Въезжающих в страну попросят подписать документ о том, что они ознакомлены с действующими ограничениями и последствиями их несоблюдения. При подписании этого документа мигрант по сути будет давать своё согласие не причинять ущерб России.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Ремонт брусчатки на красной площади
Ремонт брусчатки на красной площади
Мигранты в Москве
Мигранты в Москве
Многофункциональный миграционный центр
Многофункциональный миграционный центр
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.