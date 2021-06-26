В России вводят новые правила для мигрантов

Их попросят подписать важный документ

Новые правила для мигрантов вводятся в России. Всех, кто желает жить и работать в стране, обяжут подписывать "соглашение о лояльности" с правилами пребывания в России.

Проект закона разработали в МВД. В частности, он предусматривает обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию, сообщает ТАСС.

Но главное нововведение касается появления в России института "соглашения о лояльности". Въезжающих в страну попросят подписать документ о том, что они ознакомлены с действующими ограничениями и последствиями их несоблюдения. При подписании этого документа мигрант по сути будет давать своё согласие не причинять ущерб России.

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