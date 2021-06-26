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Украинцев предупредили о прекращении поставок вакцины от коронавируса

11:07
  • суббота
  • 26 июня 2021

Это может обернуться катастрофой для страны

Украина может остаться без вакцины от коронавируса. Сейчас Незалежная получает её из Китая, но, по информации Associated Press, Пекин пригрозил заблокировать поставку более 500 тысяч доз препарата.
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Это решение – чисто политическое. Китай намерен лишить Украину вакцины из-за того, что она поддержала права уйгуров в КНР. Киев поставил свою подпись под документом Совета по правам человека в Женеве, в котором призывают Китай немедленно допустить независимых наблюдателей в Синьцзян-Уйгурский автономный район.

После того, как Китай по дипломатическим каналам сообщил Украине о недопустимости такого решения и связанных с ним рисках, в Киеве решили отказаться от поддержки спорного документа.

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