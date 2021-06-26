Германия выступила против отключения России от SWIFT

Пострадает европейская экономика

В Германии болезненно отнеслись к информации о возможном отключении России от SWIFT. Новости на эту тему периодически появляются в западной прессе.

Депутат бундестага Тино Крупалла считает, что изоляция России в этом случае обернётся проблемами для европейской экономики. "Я надеюсь, что такие шаги не будут предприняты, потому что это изолирует страну. Я также не знаю, является ли это эффективным средством, потому что в конечном итоге это вновь нанесёт ущерб европейской экономике. Вот почему я не могу одобрить такой шаг", - сказал политик в интервью РИА Новости.

Депутат призвал европейских руководителей к диалогу с Россией. Это поможет улучшить отношения с Москвой.

Ранее эксперты предполагали, что отключить Россию от SWIFT вряд ли возможно. Это нанесёт вред, в первую очередь, тем, кто примет такое решение.

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