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Амур выходит из берегов: военные возводят дамбу

12:27
  • суббота
  • 26 июня 2021

В зоне подтопления находятся 16 посёлков

В Амурской области в эти выходные пик паводка. В Благовещенске уровень воды в реке Амур поднялся почти на 40 сантиметров выше отметки "опасное явление", тем самым превысив показатели 2013 года, когда произошло одно из крупнейших наводнений.
Паводок в России: подтоплены Красноярск, Забайкалье и Чукотка

Около 300 военных возводят защитную дамбу вдоль набережной рек Амур и Зея. Протяженность заграждения составит шесть километров. Всего в зоне бедствия находятся 16 населённых пунктов, большинство осталось без автомобильного сообщения.

Дороги затоплены. Организованы лодочные переправы. В воде почти 400 жилых домов и около тысячи приусадебных участков. За прошедшие сутки эвакуированы ещё почти 600 человек, сообщает "ТВ Центр".

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