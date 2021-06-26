Амур выходит из берегов: военные возводят дамбу

В зоне подтопления находятся 16 посёлков

В Амурской области в эти выходные пик паводка. В Благовещенске уровень воды в реке Амур поднялся почти на 40 сантиметров выше отметки "опасное явление", тем самым превысив показатели 2013 года, когда произошло одно из крупнейших наводнений.

Около 300 военных возводят защитную дамбу вдоль набережной рек Амур и Зея. Протяженность заграждения составит шесть километров. Всего в зоне бедствия находятся 16 населённых пунктов, большинство осталось без автомобильного сообщения.

Дороги затоплены. Организованы лодочные переправы. В воде почти 400 жилых домов и около тысячи приусадебных участков. За прошедшие сутки эвакуированы ещё почти 600 человек, сообщает "ТВ Центр".

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