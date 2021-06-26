Сюрпризы летней погоды в России: ливни, град и ураганный ветер

Спасатели устраняют последствия
В европейской части страны ликвидируют последствия сильнейших гроз и дождей. Под ударом стихии оказались сразу несколько регионов. На Кубань обрушился крупный град, повреждены десятки домов. В Калужской области ливневые канализации не справлялись с потоками воды, дороги ушли под воду.
В Псковской области ураганный ветер повалил деревья. Он оставил без электричества 25 населённых пунктов. Ветер такой силы, что даже вековые деревья сгибались в дугу, доставая до земли. Повалены десятки стволов. Шторм срывал крыши с домов и рвал провода, сообщает "ТВ Центр".
Металлическую кровлю порывом подхватило как лист бумаги. В результате четыре человека обратились за медицинской помощью. Один из них и вовсе оказался на больничной койке.
Стихия ударила и по южной части России. В Краснодарском крае мощный ливень сопровождался не менее сильным градом. Причём он не просто барабанил по крышам. Куски льда были настолько крупными, что оставляли вмятины в металлической кровле, и били стёкла машин.
А к Крыму, где всю эту неделю устраняли последствия аномального ливня, вновь идут грозовые тучи. Спасатели предупреждают жителей, особенно населённых пунктов у подножий гор, о возможных подтоплениях и селевых сходах.
26 июня грозу обещают и в Москве. Впрочем, пока погода продолжает бить рекорды жары. Сегодня столбики термометров снова могут преодолеть отметку в 35 градусов.
Илья Данильцев, "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram