Сюрпризы летней погоды в России: ливни, град и ураганный ветер

Спасатели устраняют последствия

В европейской части страны ликвидируют последствия сильнейших гроз и дождей. Под ударом стихии оказались сразу несколько регионов. На Кубань обрушился крупный град, повреждены десятки домов. В Калужской области ливневые канализации не справлялись с потоками воды, дороги ушли под воду.

В Псковской области ураганный ветер повалил деревья. Он оставил без электричества 25 населённых пунктов. Ветер такой силы, что даже вековые деревья сгибались в дугу, доставая до земли. Повалены десятки стволов. Шторм срывал крыши с домов и рвал провода, сообщает "ТВ Центр".

Металлическую кровлю порывом подхватило как лист бумаги. В результате четыре человека обратились за медицинской помощью. Один из них и вовсе оказался на больничной койке.

Стихия ударила и по южной части России. В Краснодарском крае мощный ливень сопровождался не менее сильным градом. Причём он не просто барабанил по крышам. Куски льда были настолько крупными, что оставляли вмятины в металлической кровле, и били стёкла машин.

А к Крыму, где всю эту неделю устраняли последствия аномального ливня, вновь идут грозовые тучи. Спасатели предупреждают жителей, особенно населённых пунктов у подножий гор, о возможных подтоплениях и селевых сходах.

26 июня грозу обещают и в Москве. Впрочем, пока погода продолжает бить рекорды жары. Сегодня столбики термометров снова могут преодолеть отметку в 35 градусов.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram