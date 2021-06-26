Из российского бюджета выделены дополнительные деньги для борьбы с коронавирусом

Скоро они поступят в регионы

Правительство направило ещё 25 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом. Средства поступят в регионы в течение 30 дней. Тем временем в больницах растёт количество тяжёлых пациентов. Сделать прививку - единственный эффективный способ обезопасить себя. Но не все это осознают, чем активно пользуются мошенники.

Сотрудники полиции из автомобиля ведут оперативную съёмку. Курьер в жёлтой футболке передаёт покупателю небольшой листок бумаги, договариваются об окончательной стоимости. Деньги переданы, товар получен, продавец задержан. Он продал справку о наличии антител к COVID-19.

60% процентов работников нескольких отраслей в Москве должны быть вакцинированы. Аналогичные меры вводят в регионах. Видимо, покупатели поддельных документов - из этой категории людей. Сами платят деньги, лишь бы не вакцинироваться. Хотя прививки бесплатные и крайне необходимы.

Нагрузка на врачей и другой медперсонал растёт по всей стране. Потому что, например, в Москве количество заболевших коронавирусом, находящихся в реанимации, увеличилось до 15%. А вакцинироваться можно, даже просто гуляя в парке.

Медики просят ускорить темпы вакцинации во всех регионах. Во Владимире, например, вакцинировалось всего чуть более 36 тысяч человек. Хотя и отмечается, люди записываются на приём всё активней. В Муроме уже вакцинировались 20% местных жителей.

Каждому бесплатно получившему вакцину работнику, выдают ещё пять тысяч рублей. Премия от завода за сознательность. Сотрудники МЧС, в свою очередь, ежедневно проводят дезинфекции мест с большим скоплением людей.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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