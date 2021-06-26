Очередную "Добрую субботу" посвятили Дню молодёжи

Праздник отмечается 27 июня
В регионах России прошла традиционная акция "Добрая суббота", посвящённая Дню молодёжи. Он отмечается 27 июня.
Участники конкурса "Большая перемена" (проект президентской платформы "Россия-страна возможностей") провели экологическую акцию "Молодо-зелено". В лагере "Летняя сказка" посадили деревья, кустарники и цветы.
Завтра, 27 июня празднование продолжится уже в рамках другой акции - онлайн-эстафеты "Молодёжь меняет мир". Подростки расскажут, что им удалось сделать значимого для своего города, страны или всей планеты, сообщает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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