Очередную "Добрую субботу" посвятили Дню молодёжи

Праздник отмечается 27 июня

В регионах России прошла традиционная акция "Добрая суббота", посвящённая Дню молодёжи. Он отмечается 27 июня.

Участники конкурса "Большая перемена" (проект президентской платформы "Россия-страна возможностей") провели экологическую акцию "Молодо-зелено". В лагере "Летняя сказка" посадили деревья, кустарники и цветы.

Завтра, 27 июня празднование продолжится уже в рамках другой акции - онлайн-эстафеты "Молодёжь меняет мир". Подростки расскажут, что им удалось сделать значимого для своего города, страны или всей планеты, сообщает "ТВ Центр".

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