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Зрелищные кадры марафонского заплыва через Амурский залив

13:48
  • суббота
  • 26 июня 2021

В нём приняли участие более 70 россиян

Вплавь до Владивостока: более 70 россиян приняли участие в марафонском заплыве через Амурский залив. Это событие стало уже культовым для опытных спортсменов.

Испытать себя решили не только местные жители, но и пловцы из других регионов. Их не смутили ни ветер, ни сильные волны.

Кому в итоге удалось покорить неспокойные воды Японского моря, расскажет Ольга Скрипникова (смотрите видео).

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