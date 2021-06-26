Зрелищные кадры марафонского заплыва через Амурский залив

В нём приняли участие более 70 россиян

Вплавь до Владивостока: более 70 россиян приняли участие в марафонском заплыве через Амурский залив. Это событие стало уже культовым для опытных спортсменов.

Испытать себя решили не только местные жители, но и пловцы из других регионов. Их не смутили ни ветер, ни сильные волны.

Кому в итоге удалось покорить неспокойные воды Японского моря, расскажет Ольга Скрипникова (смотрите видео).

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