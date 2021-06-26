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Украина безуспешно пытается остановить "Северный поток - 2"

13:40
  • суббота
  • 26 июня 2021

Киев ищет спасения у США

Российская тема остаётся камнем преткновения в отношениях Евросоюза и США. Крупнейшие страны ЕС продолжают настаивать на необходимости диалога с Москвой. В Вашингтоне же по-прежнему недовольны строительством трубопровода "Северный поток - 2".
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Договориться о саммите Россия–ЕС пока не получилось, но отношения выстраивать нужно. Премьер Финляндии уже заявил, что вопрос остаётся на повестке дня. О необходимости встречи на высшем уровне продолжают настаивать Германия и Франция. Слишком много тем для обсуждения, слишком много проблем у Европы – в частности, из-за собственных санкций в отношении Москвы.

Согласовать единую позицию не дают несколько восточноевропейских стран. Но главное: на Европу продолжает давить Вашингтон. С одной стороны, президент Байден уже с Путиным встретился. С другой – строительство "Северного потока" как кость в горле для американских политиков и финансистов. Сложнейшую задачу наладить отношения с Москвой, но не рассориться с Вашингтоном попробует решить канцлер Меркель, которая планирует визит в США, сообщает "ТВ Центр".

В Киеве бьют тревогу. В МИД уже вызвали послов Германии и Франции для объяснений: неужели Берлин и Париж действительно собираются наладить отношения с Москвой. "Северный поток - 2" почти достроен. И в этих условиях Украина при помощи западных покровителей пытается требовать денег от России: за упущенную в будущем прибыль. На что серьёзные экономисты и только разводят руками.

Помешать строительству трубопровода США хотели бы, но не могут – это уже официально признали в Вашингтоне. Могут помогать Украине и тому меньшинству европейских стран, которые по-прежнему отказываются от диалога с Москвой. Только вот решения политиков не всегда идут на пользу собственным народам.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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