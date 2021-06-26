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В Ивановской области мужчина расстрелял коллекторов

10:51
  • суббота
  • 26 июня 2021

Погиб один человек

В Ивановской области мужчина убил одного коллектора, ещё двоих ранил. ЧП произошло в городе Кохно.
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Как сообщает "Интерфакс", причиной конфликта, закончившегося стрельбой, стала попытка коллекторов получить деньги от должника. По сообщениям ТАСС, конфликт произошёл на бытовой почве. 

В этом месяце аналогичный случай произошёл в Сочи. Там мужчина тоже открыл стрельбу по пришедшим к нему коллекторам. Два человека погибли.

 

 

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