В Ивановской области мужчина расстрелял коллекторов

Погиб один человек

В Ивановской области мужчина убил одного коллектора, ещё двоих ранил. ЧП произошло в городе Кохно.

Как сообщает "Интерфакс", причиной конфликта, закончившегося стрельбой, стала попытка коллекторов получить деньги от должника. По сообщениям ТАСС, конфликт произошёл на бытовой почве.

В этом месяце аналогичный случай произошёл в Сочи. Там мужчина тоже открыл стрельбу по пришедшим к нему коллекторам. Два человека погибли.

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