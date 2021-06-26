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Собянин - о развитии ситуации с коронавирусом: Вакцинация или локдаун

11:53
  • суббота
  • 26 июня 2021

Только прививка спасёт от роста заболеваемости

Чтобы остановить пандемию нужна только быстрая и масштабная вакцинация либо локдаун. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
За сутки в России выявлено более 21 тысячи заражённых коронавирусом

Он сообщил, что уханьского штамма вируса, с которого более года назад началась пандемия, в Москве практически нет. В город пришла новая, более опасная мутация, рассказал мэр в эфире телеканала "Россия-1".

"Мы победили уханьский вариант коронавируса, им не болеет практически уже никто, ну, максимум 5%. И если бы не было новой мутации, мы бы уже вышли из пандемии, никаких проблем бы не было, и заболеваемость ушла бы в ноль", - сказал Собянин.

В этом месяце в столице резко выросла заболеваемость коронавирусом. В день фиксируются от 6 до 8 тысяч новых случаев. В Москву пришёл индийский штамм вируса, он более заразный. Инфицированные им люди болеет тяжелее. 

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