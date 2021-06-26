Похудевший Петросян отдыхает на Мальдивах с молодой женой

Сатирик делится пляжными снимками

75-летний Евгений Петросян похудел, помолодел и стал выглядеть намного лучше, чем до свадьбы с молодой помощницей Татьяной Брухуновой. Это отметили поклонники сатирика, посте того, как увидели в Сети новые снимки Петросяна на Мальдивах.

Он отправился туда с юной супругой и маленьким сыном Ваганом, названным в честь отца сатирика. Петросян опубликовал на своей странице в соцсети фотографию, на которой он позирует в расстёгнутой рубашке, шортах и стильной летней шляпе.

Подписчики пришли в восторг от пляжных фотографий своего кумира.

Как же приятно смотреть, когда у человека так светятся глаза от счастья. Ну пацан, ей богу! У вашей жены безупречный вкус. Выглядите потрясающе Евгений Ваганович красавчик. Девчата все ваши. Шутка.

Около двух лет назад Евгений Петросян ушёл от Елены Степаненко. С которой долгие годы выступал на сцене, к своей молодой помощнице. Его не смутила большая разница в возрасте более 40 лет. Пара долго скрывала свои отношения, но после появления на свет сына Вагана молодая мама часто публикует в соцсетях новые фотографии. Теперь к ней присоединился и супруг.

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