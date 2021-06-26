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Евгений Попов: Общедворовую инфраструктуру в новостройках нужно предусматривать ещё на этапе проектирования

14:16
  • суббота
  • 26 июня 2021

Журналист обратился к застройщикам

Вопрос с переселением москвичей в новостройки должен решаться комплексно – людям необходима не просто крыша над головой, а комфортные условия проживания. Рядом с домами должна быть развитая социальная инфраструктуры, так считает известный тележурналист Евгений Попов.
Евгений Попов: Вместе с экспертами изучаем опыт регионов для разработки Национального стандарта благополучия

Он напомнил, что в Москве уже построено свыше 110 домов по программе реновации. "Необходимо иметь в виду, что горожане должны получить не только жилые квадратные метры, но и комфортные условия проживания – зелёные дворы, безопасные и комфортные детские площадки, тротуары и пандусы для маломобильных граждан", - сказал Попов.

По его мнению, застройщики должны ещё на этапе проектирования делать упор на соцобъекты и парковочные места для автомобилей. Сейчас Попов разрабатывает Национальный стандарт, в который планируется включить меры по повышению социального благополучия граждан. В него войдут, среди прочего, усиление контроля за деятельностью застройщиков, обеспечение жителей равными возможностями доступа к объектам социальной инфраструктуры независимо от доходов и социального статуса.

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