Заммэра: Москва помогает реализовать бизнес-идеи молодёжи

В столице успешно реализуется проект "Бизнес-уикэнд"

В Москве удачно работает молодёжный образовательный проект "Бизнес-уикэнд". Благодаря ему около 600 молодых жителей столицы смогли открыть собственное дело, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

По её словам, проект рассчитан на старшеклассников и студентов, которые хотели бы развиваться как предприниматели. Они получают необходимые практические знания и перенимают опыт успешных бизнесменов. На бесплатных курсах школьники и студенты изучают основы предпринимательства. Принять участие в программе могут все желающие.

Среди участников проекта Сергунина отметила 19-летнюю предпринимательницу Дарью Запорожан. Когда-то она начинала карьеру с оптовой продажи велосипедов и детских игрушек, а сейчас создала свой бренд развивающих игрушек для детей.

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