Ялту снова заливают проливные дожди

Город только оправился от удара стихии

Ялту снова заливает. В городе начался сильный дождь. Глава администрации Янина Павленко попросила жителей информировать о проблемах, которые возникают из-за ливня.

Власти стремятся не допустить масштабных подтоплений улиц и домов. Тем временем в регионе объявлено штормовое предупреждение.

На прошлой неделе несколько городов в Крыму пострадали от сильных осадков. Основной удар стихии пришёлся на Керчь и соседние районы. На южном берегу Крыма наиболее серьёзные последствия непогоды были в Ялте.

МЧС усилило группировку в Крыму. Военные также принимают участие в устранении последствий сильных подтоплений.

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