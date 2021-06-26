В Подмосковье проходит съезд партии

Партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" утвердила предвыборную программу. Также на съезде в Московской области будут сформированы окончательные списки кандидатов в депутаты Госдумы, сообщает "ТВ Центр".

По словам главы партии Сергея Миронова, главная задача - гарантировать прозрачность предстоящего голосования. Следить за ходом выборов на участках будут 120 тысяч партийных наблюдателей.

Кроме того, важно обеспечить высокую явку не меньше 65% избирателей. "Мы будем бороться за наших граждан. Будем бороться за нашу справедливую социалистическую Родину, которая обязательно такой станет", - сказал Миронов.

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