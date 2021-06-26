Вакцина "Спутник Лайт" поступила в гражданский оборот

Всего в России применяются 4 вакцины

Первые дозы вакцины "Спутник Лайт" поступили в гражданский оборот. Её будут использовать преимущественно для уже привитых и переболевших. Об этом заявили в Минздраве, сообщает "ТВ Центр".

Тем временем в России растёт количество тяжёлых пациентов. Так, по словам мэра Сергея Собянина, Москва, по сути, заново переживает пандемию. Но опасность осознают не все.

Чтобы остановить пандемию нужна только быстрая и масштабная вакцинация либо локдаун, сказал Собянин. Он сообщил, что уханьского штамма вируса, с которого более года назад началась пандемия, в Москве практически нет. В город пришла новая, более опасная мутация, поэтому поправить положение сможет только массовая вакцинация.

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