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В Волоколамском Кремле открылась выставка "Благочестивые Константиновичи"

15:34
  • суббота
  • 26 июня 2021

Она посвящена представителям Дома Романовых

В Волоколамском Кремле открылась экспозиция "Благочестивые Константиновичи". Она рассказывает о представителях российского императорского Дома Романовых. Речь о великом князе Константине, его супруге и детях.
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Один из разделов посвящён участию семьи в прославлении наиболее почитаемых русских святых. А центральная тема проекта - ратный подвиг пяти сыновей, принимавших участие в Первой мировой войне, сообщает "ТВ Центр".

На выставке представлены более 300 уникальных экспонатов - исторические фотографии, документы и воссозданные мундиры. Как сказала председатель Наблюдательного Совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова, очень важно собирать тот созидательный опыт, который оставляет нам история России.

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Выставка "Благочестивые Константиновичи"
Выставка "Благочестивые Константиновичи"
Выставка "Благочестивые Константиновичи"
Выставка "Благочестивые Константиновичи"
Выставка "Благочестивые Константиновичи"
Выставка "Благочестивые Константиновичи"
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