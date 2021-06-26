В Волоколамском Кремле открылась выставка "Благочестивые Константиновичи"

Она посвящена представителям Дома Романовых

В Волоколамском Кремле открылась экспозиция "Благочестивые Константиновичи". Она рассказывает о представителях российского императорского Дома Романовых. Речь о великом князе Константине, его супруге и детях.

Один из разделов посвящён участию семьи в прославлении наиболее почитаемых русских святых. А центральная тема проекта - ратный подвиг пяти сыновей, принимавших участие в Первой мировой войне, сообщает "ТВ Центр".

На выставке представлены более 300 уникальных экспонатов - исторические фотографии, документы и воссозданные мундиры. Как сказала председатель Наблюдательного Совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова, очень важно собирать тот созидательный опыт, который оставляет нам история России.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram