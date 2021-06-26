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Россия успешно запустила военный спутник

15:49
  • суббота
  • 26 июня 2021

Он вышел на заданную орбиту

Ещё один спутник Минобороны пополнил группировку Воздушно-космических сил России. Аппарат нового поколения вывела на орбиту ракета-носитель "Союз". Она стартовала с космодрома "Плесецк".

Как сообщают в военном ведомстве, запуск прошёл в штатном режиме. В настоящее время со спутником поддерживается устойчивая связь, все системы работают исправно.

Спутник уже внесён в главный каталог космических объектов российской Системы контроля космического пространства, сообщает "ТВ Центр".

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