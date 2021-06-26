Россия успешно запустила военный спутник

Он вышел на заданную орбиту
Ещё один спутник Минобороны пополнил группировку Воздушно-космических сил России. Аппарат нового поколения вывела на орбиту ракета-носитель "Союз". Она стартовала с космодрома "Плесецк".
Как сообщают в военном ведомстве, запуск прошёл в штатном режиме. В настоящее время со спутником поддерживается устойчивая связь, все системы работают исправно.
Спутник уже внесён в главный каталог космических объектов российской Системы контроля космического пространства, сообщает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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