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Владимир Меньшов заразился коронавирусом

16:01
  • суббота
  • 26 июня 2021

Он болеет в лёгкой форме

Режиссёр Владимир Меньшов заразился коронавирусом. О болезни Меньшова сообщили ТАСС в пресс-службе партии "Справедливая Россия – Патриоты - За правду", в которой он состоит.
Певец Александр Маршал заразился коронавирусом

"Меньшов заболел ковидом в лёгкой форме", - сказали корреспонденту агентства.

Ранее на съезде глава партии Сергей Миронов огласил список кандидатов на осенних выборах в Госдуму. Меньшов вошел в общефедеральную часть списка. Она выглядит так: Сергей Миронов, Захар Прилепин, Геннадий Семигин, Владимир Меньшов, Александр Бабаков.

На прошлой неделе в больницу с коронавирусом попали Александр Буйнов и Владимир Кузьмин. Они некоторое время назад сделали себе прививку.

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