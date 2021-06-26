Он болеет в лёгкой форме

Режиссёр Владимир Меньшов заразился коронавирусом. О болезни Меньшова сообщили ТАСС в пресс-службе партии "Справедливая Россия – Патриоты - За правду", в которой он состоит.

"Меньшов заболел ковидом в лёгкой форме", - сказали корреспонденту агентства.

Ранее на съезде глава партии Сергей Миронов огласил список кандидатов на осенних выборах в Госдуму. Меньшов вошел в общефедеральную часть списка. Она выглядит так: Сергей Миронов, Захар Прилепин, Геннадий Семигин, Владимир Меньшов, Александр Бабаков.

На прошлой неделе в больницу с коронавирусом попали Александр Буйнов и Владимир Кузьмин. Они некоторое время назад сделали себе прививку.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram