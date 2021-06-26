Он болеет в лёгкой форме
Режиссёр Владимир Меньшов заразился коронавирусом. О болезни Меньшова сообщили ТАСС в пресс-службе партии "Справедливая Россия – Патриоты - За правду", в которой он состоит.
"Меньшов заболел ковидом в лёгкой форме", - сказали корреспонденту агентства.
Ранее на съезде глава партии Сергей Миронов огласил список кандидатов на осенних выборах в Госдуму. Меньшов вошел в общефедеральную часть списка. Она выглядит так: Сергей Миронов, Захар Прилепин, Геннадий Семигин, Владимир Меньшов, Александр Бабаков.
На прошлой неделе в больницу с коронавирусом попали Александр Буйнов и Владимир Кузьмин. Они некоторое время назад сделали себе прививку.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram