В МИДе разъяснили смысл выдачи российских паспортов жителям Донбасса

Украина не выполняет минские соглашения

Выдача паспортов в Донбассе - гуманитарный жест, связанный с невыполнением Киевом минских договорённостей. Такое разъяснение сделали на Смоленской площади.

"Мы не раз говорили, что предоставление жителям Донбасса российского гражданства является вынужденной гуманитарной мерой в условиях введённой Киевом социально-экономической и транспортной блокады региона, которую согласно минским соглашениям он должен снять. Из-за того, что Киев этого не делает, жители Донецка и Луганска уже семь лет ущемляются в своих правах", - заявила представитель МИДа Мария Захарова.

Россия более двух лет ведёт выдачу своих паспортов гражданам непризнанных республик на юго-востоке Украины. Это делается, в том числе, и для защиты их социальных прав, которые нарушает Киев. Ожидается что к концу 2021 года в ДНР и ЛНР будет выдано в общей сложности около миллиона российских паспортов.

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