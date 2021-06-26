ВОЗ: Пройти вакцинацию от COVID-19 можно при любом уровне антител

Врачи рекомендуют не делать тесты на антитела

Сделать прививку от коронавируса можно при любом уровне антител. Об этом ТАСС сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович. Утверждения о том, что при этом вакцина нанесёт какой-то вред, она назвала неправдой.

Представитель ВОЗ пояснила, что большинство стандартных тестов, которые используются в клинических условиях, не могут точно сказать, какой у конкретного человека уровень иммунитета. Поэтому по рекомендации ВОЗ делать тесты на антитела не обязательно. "Они вам не скажут многого. Возможно, они вас лично успокоят, что хорошо", - сказала Вуйнович.

В России продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Гражданам доступны четыре вакцины, все они эффективны и безопасны. В Москве в связи с ухудшением эпидобстановки власти приняли решение о вакцинации не менее 60% сотрудников, работающих в сфере обслуживания и на транспорте.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram