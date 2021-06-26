ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВОЗ: Пройти вакцинацию от COVID-19 можно при любом уровне антител

17:22
  • суббота
  • 26 июня 2021

Врачи рекомендуют не делать тесты на антитела

Сделать прививку от коронавируса можно при любом уровне антител. Об этом ТАСС сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович. Утверждения о том, что при этом вакцина нанесёт какой-то вред, она назвала неправдой.
Минздрав: антитела не являются противопоказанием для прививки

Представитель ВОЗ пояснила, что большинство стандартных тестов, которые используются в клинических условиях, не могут точно сказать, какой у конкретного человека уровень иммунитета. Поэтому по рекомендации ВОЗ делать тесты на антитела не обязательно. "Они вам не скажут многого. Возможно, они вас лично успокоят, что хорошо", - сказала Вуйнович.

В России продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Гражданам доступны четыре вакцины, все они эффективны и безопасны. В Москве в связи с ухудшением эпидобстановки власти приняли решение о вакцинации не менее 60% сотрудников, работающих в сфере обслуживания и на транспорте.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Вакцина от коронавируса
Вакцина от коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.