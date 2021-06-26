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Турция начала строить канал в обход Босфора

18:44
  • суббота
  • 26 июня 2021

Старт проекту дал лично президент Эрдоган

Президент Турции дал старт масштабному проекту. Рабочие приступили к строительству канала в обход Босфора. Он будет называться "Стамбул".
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Выступая на торжественной церемонии Реджеп Тайип Эрдоган упомянул подсчёты экспертов, согласно которым к 2050 году через Босфор будет следовать 78 тысяч судов в год, тогда как безопасная пропускная способность пролива составляет 25 тысяч судов.

Новый канал упростит схему движения морского транспорта в регионе. Его длина составит 45 километров. Строительство должно быть завершено через шесть лет. Стоимость проекта оценивается в 15 миллиардов долларов, сообщает Anadolu.

Впервые о возможности создания канала Эрдоган заявил в 2011 году. Оппозиция резко критиковала планы строительства нового канала, подвергая сомнению экономическую целесообразность масштабного проекта.

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Проект канала "Стамбул" в обход Босфора
Проект канала "Стамбул" в обход Босфора
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган
Проект канала "Стамбул" в обход Босфора
Проект канала "Стамбул" в обход Босфора
Проект канала "Стамбул" в обход Босфора
Проект канала "Стамбул" в обход Босфора
Проект канала "Стамбул" в обход Босфора
Проект канала "Стамбул" в обход Босфора
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