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Тимофей Баженов: В жару нужно следить за симптомами перегрева

18:18
  • суббота
  • 26 июня 2021

Журналист дал несколько полезных советов

Первыми признаками солнечного удара могут быть чрезмерная жажда, слабость, тошнота и рвота. Об этом рассказал журналист Тимофей Баженов.
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Он дал несколько советов, как спасти человека от последствий сильной жары. В случае солнечного или теплового удара больного надо отнести в тень, положить под голову что-то мягкое и облить холодной водой. При этом нужно обязательно вызвать врача.

"Прохладное помещение, тень, укрытие каким-то слоем ткани обычно помогает человеку, перегревшемуся на солнце", — рассказал журналист, который снял за свою карьеру множество телепередач о навыках выживания.

Он также посоветовал во время жары носить головные уборы и одежду из натуральных материалов и как можно больше времени проводить в тени.

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