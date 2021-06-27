В России выявлено 20 538 новых случаев коронавируса

Власти призывают вакцинироваться

За сутки в России зафиксировано 20 538 случаев заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлен 5 451 291 человек с COVID-19, умерло 133 282 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. В Москве зарегистрировано 6 723 больных, всего в столице 1 338 937 инфицированных, скончались 22 086 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 24 декабря 2020 года – 29 935 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 19 июня 2021 года – 9 120 человек.

Только 0,5% прошедших полный курс вакцинации заболевают коронавирусом. Такие данные обнародовал министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, все российские вакцины эффективно защищают от COVID-19. У вакцинированных заболевание протекает легче, уточнил глава Минздрава.

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