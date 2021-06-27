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В Москве за сутки вылечились от коронавируса более 4 тысяч человек

12:00
  • воскресенье
  • 27 июня 2021

Мест в больницах и госпиталях хватает

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 4 018 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 1 143 858.
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В Москве началась выдача QR-кодов для привитых, переболевших коронавирусом и прошедших тестирование. Без этого кода в Москве нельзя будет ходить в кафе или рестораны.  Если с получением кода возникают сложности, можно обратиться в специальный сервис на портале mos.ru.

По данным на 27 июня, в России диагноз COVID-19 поставлен 5 451 291 пациенту, умерли с начала пандемии 133 282 человека. В Москве больных зарегистрировано 1 338 937, в мире более 180 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более 3,9 миллиона человек.

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